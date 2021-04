METEO verso il MALTEMPO su parte d’Italia | poi freddo e neve

(Di venerdì 9 aprile 2021)SINO AL 15 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Non finisce davvero di stupire questa primavera così ballerina. Il gelo invernale ha ormai lasciato l’Italia, con temperature che prontamente risalgonovalori più normali per il periodo. L’anticiclone ha riconquistato l’Italia, per quella che è una fase di tregua destinata presto a lasciare spazio al ritorno del. Le nuove vicendeperturbate saranno dettate dal ritorno da protagonista del flusso atlantico. Avremo infatti dal weekend una fase perturbata dalle caratteristiche più autunnali, a causa dell’affondo di una saccatura sull’Europa Occidentale che poi gradualmente si porterà in pieno sull’Italia. Condizioniin peggioramento nel weekend suCAMBIAMENTO ...

LE ULTIME NOTIZIE World Covid, Tokyonuove restrizioni: autorità in allarme 9 Aprile 2021 ... Read More: ancora niente Primavera, weekend 10 - 11 aprile con pioggia e neve 9 Aprile ...LE ULTIME NOTIZIE World Covid, Tokyonuove restrizioni: autorità in allarme 9 Aprile 2021 ... Read More: ancora niente Primavera, weekend 10 - 11 aprile con pioggia e neve 9 Aprile ...Meteo. Torna il maltempo su parte d'Italia. WEEKEND, MALTEMPO IN ARRIVO SU PARTE DEL CENTRO-NORD. E' già in declino il campo di alta pressione che si era appena insediato sull'Eu ...TEMPERATURE ancora rigide e nubi MINACCIOSE all'orizzonte Fa ancora un po' freddo per la stagione su molte regioni d'Italia anche se già dalle prossime ore si noteranno i primi segnali di un deciso ca ...