Meteo Roma: previsioni weekend fino al 11 aprile, cielo coperto (Di venerdì 9 aprile 2021) Le previsioni Meteo di Roma per questo weekend fino all’11 aprile mostrano un cielo coperto da nuvole. Sia la giornata di sabato 10 aprile, sia la giornata di domenica 11 aprile saranno caratterizzate dalla presenza di nubi sul cielo della Capitale. I Romani quindi avranno a che fare con un fine settimana ben diverso da quello precedente che è stato perlo più sereno. Questa volta sulla Città Eterna il sole verrà nascosto dalle nubi e quindi i cittadini non potranno godere di giornate primaverili. Buone notizie invece per quanto riguarda le temperature. Gli esperti de IlMeteo.it infatti parlano di temperature più alte rispetto a quelle dei giorni precedenti. Vediamo nel ... Leggi su romanotizie24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Lediper questoall’11mostrano unda nuvole. Sia la giornata di sabato 10, sia la giornata di domenica 11saranno caratterizzate dalla presenza di nubi suldella Capitale. Ini quindi avranno a che fare con un fine settimana ben diverso da quello precedente che è stato perlo più sereno. Questa volta sulla Città Eterna il sole verrà nascosto dalle nubi e quindi i cittadini non potranno godere di giornate primaverili. Buone notizie invece per quanto riguarda le temperature. Gli esperti de Il.it infatti parlano di temperature più alte rispetto a quelle dei giorni precedenti. Vediamo nel ...

