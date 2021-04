Meteo Roma, mattine fredde. Da sabato cambiamento (Di venerdì 9 aprile 2021) Le condizioni Meteo della giornata odierna a Roma saranno ottime dopo il freddo delle prime ore del mattino. Il pomeriggio si presenterà relativamente mite se confrontato a quanto succedeva la scorsa settimana. Anche la giornata di domani, venerdì 9 aprile, vedrà bel tempo con temperatura stazionaria. Vi abbiamo parlato di un cambiamento Meteo per il fine settimana: sabato si prospetta un aumento della nuvolosità, mentre domenica si potrebbero verificare le prime piogge. Lunedì il tempo sarà variabile, martedì con piovaschi e la possibilità di temporale. Col cambiare del tempo avremo un aumento della temperatura minima, mentre i valori massimi resteranno sostanzialmente quasi stazionari. Si avrà un aumento di intensità del vento. Per quanto riguarda i giorni successivi è attesa variabilità. ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) Le condizionidella giornata odierna asaranno ottime dopo il freddo delle prime ore del mattino. Il pomeriggio si presenterà relativamente mite se confrontato a quanto succedeva la scorsa settimana. Anche la giornata di domani, venerdì 9 aprile, vedrà bel tempo con temperatura stazionaria. Vi abbiamo parlato di unper il fine settimana:si prospetta un aumento della nuvolosità, mentre domenica si potrebbero verificare le prime piogge. Lunedì il tempo sarà variabile, martedì con piovaschi e la possibilità di temporale. Col cambiare del tempo avremo un aumento della temperatura minima, mentre i valori massimi resteranno sostanzialmente quasi stazionari. Si avrà un aumento di intensità del vento. Per quanto riguarda i giorni successivi è attesa variabilità. ...

