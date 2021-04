METEO Italia. Weekend maltempo su parte d’Italia, poi ancora freddo e neve (Di venerdì 9 aprile 2021) METEO SINO AL 15 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Non finisce davvero di stupire questa primavera così ballerina. Il gelo invernale ha ormai lasciato l’Italia, con temperature che prontamente risalgono verso valori più normali per il periodo. L’anticiclone ha riconquistato l’Italia, per quella che è una fase di tregua destinata presto a lasciare spazio al ritorno del maltempo. Le nuove vicende METEO perturbate saranno dettate dal ritorno da protagonista del flusso atlantico. Avremo infatti dal Weekend una fase perturbata dalle caratteristiche più autunnali, a causa dell’affondo di una saccatura sull’Europa Occidentale che poi gradualmente si porterà in pieno sull’Italia. Condizioni METEO in peggioramento nel Weekend su ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 9 aprile 2021)SINO AL 15 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Non finisce davvero di stupire questa primavera così ballerina. Il gelo invernale ha ormai lasciato l’, con temperature che prontamente risalgono verso valori più normali per il periodo. L’anticiclone ha riconquistato l’, per quella che è una fase di tregua destinata presto a lasciare spazio al ritorno del. Le nuove vicendeperturbate saranno dettate dal ritorno da protagonista del flusso atlantico. Avremo infatti daluna fase perturbata dalle caratteristiche più autunnali, a causa dell’affondo di una saccatura sull’Europa Occidentale che poi gradualmente si porterà in pieno sull’. Condizioniin peggioramento nelsu ...

