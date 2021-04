Meteo Italia al 22 aprile con varie ondate di maltempo (Di venerdì 9 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI La circolazione sta cambiando e dopo aver confermato il peggioramento del fine settimana proveremo a capire se i modelli matematici di previsione riusciranno a stilare un trend Meteo climatico univoco per la fase centrale di aprile. Le novità non mancano, in primis lo sviluppo di un possente campo di Alta Pressione sulla Scandinavia. Tale struttura è un elemento nuovo ma non inatteso, visto e considerato che da qui a una settimana a quelle latitudini continuerà a far freddo e nevicherà parecchio. La presenza di un’eventuale Anticiclone lassù potrebbe sparigliare le carte in tavola, con vari scenari che potrebbero prendere piede non soltanto in Europa ma anche in Italia. Diciamo che rispetto a qualche giorno fa i centri di calcolo sono meno propensi a sposare l’ipotesi bel ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI La circolazione sta cambiando e dopo aver confermato il peggioramento del fine settimana proveremo a capire se i modelli matematici di previsione riusciranno a stilare un trendclimatico univoco per la fase centrale di. Le novità non mancano, in primis lo sviluppo di un possente campo di Alta Pressione sulla Scandinavia. Tale struttura è un elemento nuovo ma non inatteso, visto e considerato che da qui a una settimana a quelle latitudini continuerà a far freddo e nevicherà parecchio. La presenza di un’eventuale Anticiclone lassù potrebbe sparigliare le carte in tavola, con vari scenari che potrebbero prendere piede non soltanto in Europa ma anche in. Diciamo che rispetto a qualche giorno fa i centri di calcolo sono meno propensi a sposare l’ipotesi bel ...

Advertising

Yogaolic : RT @repubblica: Previsioni meteo, nel weekend Italia divisa in due: piogge e neve al centro-nord, caldo al Sud - meteogiornaleit : Periodo MOLTO NEVOSO per le Alpi. Altro che Primavera, e torneranno le perturbazioni con MALTEMPO su ITALIA. - gapetv : RT @repubblica: Previsioni meteo, nel weekend Italia divisa in due: piogge e neve al centro-nord, caldo al Sud - repubblica : Previsioni meteo, nel weekend Italia divisa in due: piogge e neve al centro-nord, caldo al Sud - infoitinterno : METEO Italia. Weekend maltempo su parte d'Italia, poi ancora freddo e neve - Meteo Giornale -