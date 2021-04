Meteo, i bollettini della Protezione Civile per il 10-11 aprile [DETTAGLI] (Di venerdì 9 aprile 2021) Meteo, i bollettini della Protezione Civile per il 10-11 aprile: forti piogge al Centro-Nord nel weekend, attenzione in Liguria e Toscana Ecco i bollettini di vigilanza Meteorologica nazionale emessi oggi dal servizio Meteorologico della Protezione Civile, che non ha ritenuto di dover lanciare un nuovo avviso di allerta Meteo ma ha comunque evidenziato nei bollettini il maltempo del weekend del 10-11 aprile soprattutto al Centro/Nord con particolare attenzione in Liguria e Toscana. bollettini di Vigilanza Meteorologica per il giorno 09 aprile 2021 Precipitazioni: nessun fenomeno ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 aprile 2021), iper il 10-11: forti piogge al Centro-Nord nel weekend, attenzione in Liguria e Toscana Ecco idi vigilanzarologica nazionale emessi oggi dal serviziorologico, che non ha ritenuto di dover lanciare un nuovo avviso di allertama ha comunque evidenziato neiil maltempo del weekend del 10-11soprattutto al Centro/Nord con particolare attenzione in Liguria e Toscana.di Vigilanzarologica per il giorno 092021 Precipitazioni: nessun fenomeno ...

Advertising

DPCgov : ???? #allertaGIALLA, sabato #10aprile, per rischio temporali su parte del Piemonte. ?? Consulta il bollettino per con… - Ossmeteobargone : RT @DPCgov: ?? mercoledì #31marzo ???? #allertaGIALLA per rischio idraulico nel bacino del basso Fortore, in Puglia. ? L’allerta meteo-idro t… - Ossmeteobargone : RT @DPCgov: ?? lunedì #5aprile ???? #AllertaGIALLA per rischio temporali e idrogeologico nella Sicilia occidentale. ? L’allerta meteo-idro t… - Ossmeteobargone : RT @DPCgov: ???? #AllertaGIALLA, mercoledì #7aprile, su Abruzzo e Molise. ? Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di alle… - Ossmeteobargone : RT @DPCgov: ???? #allertaGIALLA, sabato #10aprile, per rischio temporali su parte del Piemonte. ?? Consulta il bollettino per conoscere il li… -