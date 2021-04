“Mescolati” due vaccini | la vittima dell’errore parla ai media | le sue paure

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tra il caos deisi aggiunge un altro problema, l’inoculazione, per sbaglio, di due dosi didifferenti. È successo in Serbia ad una donna, Snezana Cirovic, residente a Cacak, città a sud di Belgrado, che si è accorta della svista una volta arrivata a casa. La paura degli effetti collaterali Ailocali ha dichiarato: In ambulatorio ho consegnato al personale il documento sul quale era indicato che la prima dose era stata effettuata col vaccino cinese. Dopo l’iniezione della seconda dose sono tornata a casa dove mi sono accorta che come richiamo mi era stato somministrato il Pfizer-BioNtech. Ora non so se sono stata effettivamente immunizzata con la seconda dose. La donna ha anche ammesso di avere paura dei possibili effetti collaterali a causa del suo stato di salute, essendo malata di cuore, ...

