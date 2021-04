Mercato Napoli, in caso di mancata Champions si pensa ad Ivan Juric (Di venerdì 9 aprile 2021) Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, potrebbe essere uno degli obiettivi di Mercato del Napoli. Il Napoli si prepara ad affrontare la prossima sessione di Mercato. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 9 aprile 2021), tecnico dell’Hellas Verona, potrebbe essere uno degli obiettivi didel. Ilsi prepara ad affrontare la prossima sessione di. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sportli26181512 : Di Livio: 'Juve, Dybala non si può vendere. Un tocco, un gol, i campioni li vedi da lì...': Di Livio: 'Juve, Dybala… - Diego31883 : RT @CorSport: Mercato #Napoli, #Milik d'oro: Juve e Fiorentina alla finestra - TheLaz97 : RT @LiveBianconera: ?#Dybala e le fazioni ?#Buffon o #Szczesny contro il Genoa? ? #Paratici su #Allegri e la situazione #Pirlo ?#Traore fu… - minutimagazine : #Jorginho potrebbe lasciare il #Chelsea nella prossima sessione di mercato. Il suo agente chiude al #Napoli, ma non… - 100x100Napoli : #LaGazzettadelloSport fa il punto sul mercato in uscita del #Napoli per il prossimo ciclo. -