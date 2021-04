Mercato Milan – Ag. Hysaj: “Giocherà la Champions, abbiamo tante soluzioni” (Di venerdì 9 aprile 2021) Le ultime di Mercato sul Milan. L'agente di Elseid Hysaj ha parlato del futuro dell'albanese. Il terzino è accostato da tempo ai rossoneri Leggi su pianetamilan (Di venerdì 9 aprile 2021) Le ultime disul. L'agente di Elseidha parlato del futuro dell'albanese. Il terzino è accostato da tempo ai rossoneri

Advertising

PianetaMilan : Parla l'agente di Hysaj ?? Cosa ne pensate? - jeanpauldl1998 : @NandoPiscopo1 @DotMaxG72 @axelsismio7 @RynaRaptor A me non interessa avere ragione o torto sul Milan, scrivo quell… - infoitsport : Milan, incroci fra campo e mercato | Obiettivo a sorpresa! - zazoomblog : Milan incroci fra campo e mercato Obiettivo a sorpresa! - #Milan #incroci #campo #mercato - MickOnsenta : @MarcoKappa11 Cerchione&D'avanzo col 51%, Scaroni presidente ...Budget a zero da 10 anni e progetto giovani ai 4 ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Lazio, Musacchio ha già trovato squadra. Tornerà in Spagna Arrivato nel mercato di gennaio, il difensore argentino di origini albanesi ha giocato solamente ... Il tecnico piacentino ormai non lo calcola più nelle prove tattiche e l'ex Milan sembrerebbe già aver ...

Mercato Napoli, in caso di mancata Champions si pensa ad Ivan Juric Il Napoli si prepara ad affrontare la prossima sessione di mercato. Tra i vari allenatori in pole ... perché sta valutando anche l'eventualità Milan.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA ...

Mercato Milan: colpo a zero dall'Inter, Paolo Maldini ci prova Virgilio Sport Lazio, Musacchio ha già trovato squadra. Tornerà in Spagna Commenta per primo Sembra essere già agli sgoccioli l’esperienza di Mateo Musacchio con la maglia della Lazio. Arrivato nel mercato di gennaio, il difensore argentino di origini albanesi ha giocato so ...

Milan, tutti i nomi per il ‘vice Theo’: è partito il casting Un problema che il Milan si porta dietro dalla scorsa stagione: prima con Ricardo Rodriguez, poi con Diego Laxalt. Durante l'ultimo mercato estivo Maldini e Massara hanno portato a Milanello il ...

Arrivato neldi gennaio, il difensore argentino di origini albanesi ha giocato solamente ... Il tecnico piacentino ormai non lo calcola più nelle prove tattiche e l'exsembrerebbe già aver ...Il Napoli si prepara ad affrontare la prossima sessione di. Tra i vari allenatori in pole ... perché sta valutando anche l'eventualità.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA ...Commenta per primo Sembra essere già agli sgoccioli l’esperienza di Mateo Musacchio con la maglia della Lazio. Arrivato nel mercato di gennaio, il difensore argentino di origini albanesi ha giocato so ...Un problema che il Milan si porta dietro dalla scorsa stagione: prima con Ricardo Rodriguez, poi con Diego Laxalt. Durante l'ultimo mercato estivo Maldini e Massara hanno portato a Milanello il ...