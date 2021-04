Maxirissa nel Varesotto | procuratore | sconvolge vuoto educativo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maxirissa nel

Agenzia ANSA

VARESE, 09 APR - Sono conclusi gli interrogatori di garanzia dei 15 minori sottoposti a misura cautelare con l'accusa di aver organizzato e partecipato a una maxi rissa, lo scorso gennaio a Gallarate (Varese). Centinaia di ragazzini si erano radunati per prendere parte a una maxi rissa dandosi appuntamento via chat. Secondo quanto hanno accertato, gli stessi avevano preso parte alla maxi-rissa nel centro di Gallarate. E nel frattempo riprendevano tutto con il loro smartphone.