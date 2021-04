Mauro Moretti sarà l’ad del gruppo Psc. In vista del polo italiano dell’impiantistica (Di venerdì 9 aprile 2021) Il consiglio di amministrazione del gruppo Psc, presieduto dal Cavaliere del lavoro Umberto Pesce, ha deliberato di cooptare in qualità di Consigliere non esecutivo Mauro Moretti. L’ex amministratore delegato di Ferrovie e Leonardo, dopo che l’assemblea avrà approvato il bilancio 2020 e rinnovato le cariche del cda, assumerà il ruolo di amministratore delegato del gruppo. L’azienda nasce nel primo dopoguerra, quando Emidio Pesce fonda in Basilicata un’impresa artigiana di installazione e manutenzione di impianti elettrici. Umberto PesceNell’arco di due generazioni Psc diventa partner dei principali general contractor (Condotte, CMC, Salini Impregilo) e committenti pubblici (Anas) nella progettazione e realizzazione di impianti tecnologici complessi per grandi opere di edilizia civile, industriale e infrastrutturale. In ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 aprile 2021) Il consiglio di amministrazione delPsc, presieduto dal Cavaliere del lavoro Umberto Pesce, ha deliberato di cooptare in qualità di Consigliere non esecutivo. L’ex amministratore delegato di Ferrovie e Leonardo, dopo che l’assemblea avrà approvato il bilancio 2020 e rinnovato le cariche del cda, assumerà il ruolo di amministratore delegato del. L’azienda nasce nel primo dopoguerra, quando Emidio Pesce fonda in Basilicata un’impresa artigiana di installazione e manutenzione di impianti elettrici. Umberto PesceNell’arco di due generazioni Psc diventa partner dei principali general contractor (Condotte, CMC, Salini Impregilo) e committenti pubblici (Anas) nella progettazione e realizzazione di impianti tecnologici complessi per grandi opere di edilizia civile, industriale e infrastrutturale. In ...

