Matrimonio a prima vista Italia, Francesca Musci annuncia la rottura con Stefano Protaggi (Di venerdì 9 aprile 2021) Nelle ultime ore, Francesca Musci ha reso nota la rottura col marito Stefano Protaggi. Si tratta di una notizia che, in verità, era nell’aria già da tempo ma che Francesca aveva sempre smentito con forza. Oggi, invece, l’unica coppia che aveva resistito all’esperimento di Matrimonio a prima vista Italia ha annunciato la rottura. Stefano era già scomparso dai social molti mesi fa, mentre Francesca ha un ruolo molto attivo coi suoi fan su Instagram. I due si erano conosciuti e sposati “al buio” nella seconda edizione del programma, precisamente nel 2016. Il docu-reality infatti prevede che due sconosciuti debbano incontrarsi all’altare e dopo una ... Leggi su isaechia (Di venerdì 9 aprile 2021) Nelle ultime ore,ha reso nota lacol marito. Si tratta di una notizia che, in verità, era nell’aria già da tempo ma cheaveva sempre smentito con forza. Oggi, invece, l’unica coppia che aveva resistito all’esperimento dihato laera già scomparso dai social molti mesi fa, mentreha un ruolo molto attivo coi suoi fan su Instagram. I due si erano conosciuti e sposati “al buio” nella seconda edizione del programma, precisamente nel 2016. Il docu-reality infatti prevede che due sconosciuti debbano incontrarsi all’altare e dopo una ...

