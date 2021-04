Masters 1000 Montecarlo 2021: su Supertennis il match del giorno in differita (Di venerdì 9 aprile 2021) Nell’ambito di un accordo raggiunto tra Sky e Supertennis, la tv della federazione italiana tennis trasmetterà ogni giorno, a partire da domenica 11 aprile, la partita più importante del giorno al torneo Masters 1000 di Montecarlo 2021. Sarà visibile in differita in un orario molto comodo come quello delle ore 21. Al via ci sono cinque italiani nel tabellone principale e altrettanti nelle qualificazioni, dunque sarà l’occasione per vedere per alcuni giorni (sperando che possano arrivare fino in fondo) le sfide degli azzurri in chiaro e gratis. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) Nell’ambito di un accordo raggiunto tra Sky e, la tv della federazione italiana tennis trasmetterà ogni, a partire da domenica 11 aprile, la partita più importante delal torneodi. Sarà visibile inin un orario molto comodo come quello delle ore 21. Al via ci sono cinque italiani nel tabellone principale e altrettanti nelle qualificazioni, dunque sarà l’occasione per vedere per alcuni giorni (sperando che possano arrivare fino in fondo) le sfide degli azzurri in chiaro e gratis. SportFace.

Eurosport_IT : NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prim… - chetempochefa : Complimenti a Jannik #Sinner, che a soli 19 anni batte Bautista Agut e conquista la sua prima finale in un Masters… - WeAreTennisITA : Jannik #Sinner vince! Il secondo italiano di sempre in una finale Masters 1000. - TennisWebMag : Wild card a Thomas Fabbiano per le qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo. Il pugliese, dopo un periodo di r… - sportface2016 : #tennis #Masters #Montecarlo 2021, oggi in tv il sorteggio del tabellone: ecco come vederlo -

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 ATP 250 Sardegna Open, Sonego batte Simon 6 - 4 6 - 1 e va ai quarti di finale ... che sia Sonego che Musetti li ritroverà settimana prossima per il torneo di Monte Carlo (insieme a Berrettini, Fognini e Sinner), primo Masters 1000 della stagione del rosso. ATP, Miami Sonego, il ...

Bordighera, Jannik Sinner dà spettacolo sui campi del Bltc fotogallery E' tornato a Bordighera dopo aver partecipato al Miami Open , dove è entrato nella leggenda per essere stato il primo italiano, e il più giovane, a giungere nella finale del Masters 1000. Il duro ...

Sinner e gli altri italiani in semifinale ai Masters 1000. FOTO Sky Sport Tennis: Lorenzo Sonego cerca conferme anche a Montecarlo La stagione sul rosso entra nel vivo e dalla prossima settimana ci sarà anche il primo Masters 1000 su terra battuta in quel di Montecarlo. Un appuntamento molto atteso dai tennisti italiani, visto ...

TENNIS: ATP. TONI NADAL NUOVO COACH DI AUGER-ALIASSIME ROMA (ITALPRESS) - Secondo il quotidiano spagnolo Marca, Felix Auger-Aliassime ha scelto Toni Nadal come nuovo coach. Il canadese di vent'anni, numero 22 del mondo, si e' allenato piu' volte alla Rafa ...

