Massimo Pericolo è il poeta senza censure del rap italiano (Di venerdì 9 aprile 2021) “Solo Tutto” di Massimo PericoloMassimo Pericolo fa testi seri. È lui stesso a spiegarlo all’inizio di Solo Tutto, il suo secondo album che ha debuttato al primo posto delle classifiche italiane. Una precisazione necessaria ora che a dominare le chart è spesso la trap, sottogenere dell’hip hop dove le parole sono poche e l’attenzione è posta sui beat a scapito dei testi. Il 28enne Alessandro Vanetti, questo il vero nome di Massimo Pericolo, conferma con il nuovo lavoro di essere l’astro nascente del rap italiano, di cui è destinato a diventare colonna portante duratura, grazie alla capacità di proporre contenuti appassionanti e al fatto di aver riportato lo storytelling al centro del genere. https://www.youtube.com/watch?v=b-LNhF4zN3M Vanetti è stato in carcere quando ... Leggi su wired (Di venerdì 9 aprile 2021) “Solo Tutto” difa testi seri. È lui stesso a spiegarlo all’inizio di Solo Tutto, il suo secondo album che ha debuttato al primo posto delle classifiche italiane. Una precisazione necessaria ora che a dominare le chart è spesso la trap, sottogenere dell’hip hop dove le parole sono poche e l’attenzione è posta sui beat a scapito dei testi. Il 28enne Alessandro Vanetti, questo il vero nome di, conferma con il nuovo lavoro di essere l’astro nascente del rap, di cui è destinato a diventare colonna portante duratura, grazie alla capacità di proporre contenuti appassionanti e al fatto di aver riportato lo storytelling al centro del genere. https://www.youtube.com/watch?v=b-LNhF4zN3M Vanetti è stato in carcere quando ...

carlopastore : Il primo stasera: Massimo Pericolo presenta “Solo Tutto” in un(a) live su Twitch per Amazon Music. Io aiuterò Vane… - strina_massimo : @LykanLA Li dovranno rifare... Devono venire a prendermi a casa armati fino ai denti e a loro rischio e pericolo, n… - ASAPDAVVV : raga stasera concerto di massimo pericolo di twitch non vedo l’ora - varesenews : Massimo Pericolo torna con un nuovo album e un concerto su Amazon Music - __gaietta : Ho forse appena ordinato il vinile di Massimo Pericolo su amazon? Chi lo sa -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Pericolo Massimo Pericolo torna con un nuovo album e un concerto su Amazon Music Nei giorni scorsi è uscito il nuovo disco di Massimo Pericolo, rapper di Brebbia che da qualche anno è entrato nelle playlist di migliaia di giovani. Il suo nuovo lavoro si intitola 'Solo Tutto' ed è finalmente disponibile su tutte le ...

Confesercenti e Confcommercio: "Riaprire subito. E in arancione anche i ristoranti" ... viste le prolungate misure restrittive, ora le nostre imprese sono in pericolo di non riuscire ...posti l'obiettivo (intendendo questo come primo dovere di imprenditori) di come tutelare al massimo ...

Massimo Pericolo è il poeta senza censure del rap italiano Wired.it Corsi guida moto: tutto quello che c'è da sapere Avete deciso di fare un corso di guida? Ottima idea! Ora però si tratta di trovare il corso giusto per voi, nella miriade di proposte di un settore non regolamentato. Intanto a livello Europeo si sta ...

Astrazeneca: i rischi e le illusioni Un decesso ogni milione di vaccinati con Astrazeneca, ma evitare l'uso di un vaccino disponibile durante una pandemia è estremamente più pericoloso che sottoporvi di corsa il maggior numero di ...

Nei giorni scorsi è uscito il nuovo disco di, rapper di Brebbia che da qualche anno è entrato nelle playlist di migliaia di giovani. Il suo nuovo lavoro si intitola 'Solo Tutto' ed è finalmente disponibile su tutte le ...... viste le prolungate misure restrittive, ora le nostre imprese sono indi non riuscire ...posti l'obiettivo (intendendo questo come primo dovere di imprenditori) di come tutelare al...Avete deciso di fare un corso di guida? Ottima idea! Ora però si tratta di trovare il corso giusto per voi, nella miriade di proposte di un settore non regolamentato. Intanto a livello Europeo si sta ...Un decesso ogni milione di vaccinati con Astrazeneca, ma evitare l'uso di un vaccino disponibile durante una pandemia è estremamente più pericoloso che sottoporvi di corsa il maggior numero di ...