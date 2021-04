Massimiliano Fedriga eletto presidente della Conferenza delle Regioni. Emiliano sarà il suo vice (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Governato del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è stato eletto all’unanimità oggi 33esimo presidente della Conferenza delle Regioni. vicepresidente è stato eletto Michele Emiliano, governatore della Regione Puglia. Fedriga prende il posto del governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e Emiliano del collega ligure, Giovanni Toti. Fedrigha è il secondo governatore della Lega ad assumere l’incarico di presidente della Conferenza delle Regioni. Prima di lui, per meno di un anno, tra il 1995 e il 1996, aveva retto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Governato del Friuli Venezia Giulia,, è statoall’unanimità oggi 33esimoè statoMichele, governatoreRegione Puglia.prende il posto del governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, edel collega ligure, Giovanni Toti. Fedrigha è il secondo governatoreLega ad assumere l’incarico di. Prima di lui, per meno di un anno, tra il 1995 e il 1996, aveva retto ...

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Il Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano #Fedriga è il nuovo Presidente della Conferenza de… - rtl1025 : ?? La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunita oggi in sessione straordinaria, ha eletto all'unan… - LegaSalvini : Massimiliano Fedriga: La battaglia contro la pandemia la si vince con i cittadini, non sopra i cittadini. Dobbiamo… - Mattia_Lz : RT @you_trend: ?? #BREAKING Il Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano #Fedriga è il nuovo Presidente della Conferenza delle Regio… - elemortellaro : RT @AndreaOrlandosp: Grazie a Stefano Bonaccini per il grande contributo dato in questi anni alla Conferenza delle Regioni, nello spirito d… -