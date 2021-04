Marotta a sostegno di de Magistris | “Il candidato giusto al momento giusto per la Calabria” VIDEO

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Limatola (Bn) – Una vita al servizio del prossimo, sempre una mano tesa verso le categorie più fragili e interventi sul campo e non a parole. Questo è Massimo, personaggio conosciuto per il tempo e la voglia spesi per il prossimo grazie alle sue strutture d’accoglienza e alla cura con la quale le gestisce. Ma non è solo questo,ha anche un’anima politica: credenze coltivate nel tempo, obiettivi da portare a termine per la comunità e ancora tanti progetti da concludere. Con questo spirito si è presentato a Napoli per manifestare il suo appoggio nei confronti di Luigi dein corsa per la presidenza della Regione. “Dopo il fallimento dei partiti di centrodestra e centrosinistra, la figura di de Megaistris rappresenta quella giusta al ...

