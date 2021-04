Marò, verso la chiusura del caso in India: risarcimento da oltre un milione alle famiglie dei pescatori (Di venerdì 9 aprile 2021) Come stabilito lo scorso luglio dal Tribunale arbitrale il caso dei pescatori colpiti, il 15 febbraio 2012, dai Marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre in servizio antipirateria sulla nave Enrica Lexie si chiude in India con un risarcimento. Secondo Asia news, l’Alta Corte ha stabilito che il dossier sarà chiuso quando lo Stato italiano avrà versato su un conto del ministero degli Esteri di Delhi 100 milioni di rupie (circa 1,1 milioni di euro). Le famiglie dei pescatori hanno infatti accettato l’indennizzo e la somma di denaro si aggiunge a quella già versata in passato dall’Italia per circa 245mila euro. Le famiglie dei due pescatori rimasti uccisi, Ajeesh Pink e Valentine Jelastine, riceveranno 40 milioni di rupie ciascuna, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Come stabilito lo scorso luglio dal Tribunale arbitrale ildeicolpiti, il 15 febbraio 2012, daiSalvatore Girone e Massimiliano Latorre in servizio antipirateria sulla nave Enrica Lexie si chiude incon un. Secondo Asia news, l’Alta Corte ha stabilito che il dossier sarà chiuso quando lo Stato italiano avrà versato su un conto del ministero degli Esteri di Delhi 100 milioni di rupie (circa 1,1 milioni di euro). Ledeihanno infatti accettato l’indennizzo e la somma di denaro si aggiunge a quella già versata in passato dall’Italia per circa 245mila euro. Ledei duerimasti uccisi, Ajeesh Pink e Valentine Jelastine, riceveranno 40 milioni di rupie ciascuna, ...

Advertising

a70199617 : RT @fattoquotidiano: Marò, verso la chiusura del caso in India: risarcimento da oltre un milione alle famiglie dei pescatori - fattoquotidiano : Marò, verso la chiusura del caso in India: risarcimento da oltre un milione alle famiglie dei pescatori - IAlianna_ : Caso Marò, si va verso la chiusura con un risarcimento da 1 milione - ticinonews : Caso Marò, si va verso la chiusura con un risarcimento da 1 milione - annu7tz23 : RT @ontherisingmoon: Stavano andando verso Forte dei Marmi in macchina e ad un certo punto Tommy gli chiede di scendere e continuare in bic… -

Ultime Notizie dalla rete : Marò verso Caso Marò, Corte India: 1 mln di euro a famiglie dei pescatori uccisi Si va verso la chiusura del caso dei due marò, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. L'ultima tappa si è consumata davanti alla Corte suprema indiana, dopo la decisione finale a luglio scorso dell'...

Marò, caso si chiude con risarcimento da 1 mln/ Corte India: 'Proposta accettata' Si avvia verso la conclusione il caso dei marò , Salvatore Girone e Massiliano Latorre . Dopo la sentenza dello scorso luglio dell'arbitrato internazionale , presto potrebbe essere scritta la parola fine anche ...

Si vala chiusura del caso dei due, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. L'ultima tappa si è consumata davanti alla Corte suprema indiana, dopo la decisione finale a luglio scorso dell'...Si avviala conclusione il caso dei, Salvatore Girone e Massiliano Latorre . Dopo la sentenza dello scorso luglio dell'arbitrato internazionale , presto potrebbe essere scritta la parola fine anche ...