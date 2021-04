Marò pugliesi | Italia | risarcimento alle famiglie dei due pescatori indiani morti Corte del Kerala | oggi disposizioni sulla devoluzione del denaro ai congiunti delle vittime

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 9 aprile 2021) L’India ha chiesto all’dieci milioni di rupie da devolvere ai familiari dei due. È quanto stabilito nel processo internazionale chiuso ad aprile 2019, rammentaladelin relazione alla vicenda che ha visti imputati i duefucilieri di marina, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. La notizia è riportata dal giornale Times of India. Ilpagato dal nostro Paese sarà devoluto aidei dueuccisi nel febbraio 2012. Si tratta di poco più di 112mila euro. Viene anche rammentato che i due militarini devono rispondere dell’accaduto in un processo nel nostro Paese. (immagine home page: tratta da tweet Times of India) L'articolo ...