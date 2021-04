Mario Draghi | i vaccini e la coscienza dello psicologo di 35 anni

Leggi su wired

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ma chi gliel’ha data l’opportunità, allo “di 35” che non è in prima linea, di prenotarsi, mettersi in fila, recarsi al centro vaccinale, fare un minimo di anamnesi, firmare il consenso informato e farsi vaccinare? Ha ricattato il medico? Se l’è inventato? Il punto di partenza sul caos degli scorsi mesi, che troppi anziani e fragili ha lasciato scoperti dalla protezione rallentando il calo del tasso di letalità e condannandoci ancora a centinaia di morti al giorno, dovrebbe – anzi, doveva – essere questo, nella conferenza stampa di ieri di. (Photo by Roberto Monaldo/AM POOL/Getty Images)E invece, per spiegare le ragioni di una campagna che per ora non ha colto nessuno degli obiettivi posti dall’Ue ma anche fissati dagli stessi responsabili (non la protezione dell’80% degli over 80 entro ...