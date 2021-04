Mariastella Gelmini: "Maggio mese di ritorno alla vita delle attività economiche" (Di venerdì 9 aprile 2021) “Maggio deve essere il mese della riapertura delle attività economiche, del ritorno alla vita, speriamo che sulla base dei dati si possa riaprire qualcosa anche ad aprile”. Così il ministro Mariastella Gelmini a Radio Anch’Io su Radio Uno Rai. Gelmini afferma: “Chi vaccinerà di più riaprirà prima”. E parlando del caso Astrazeneca, con il cambio di destinazione preferenziale del vaccino agli over 60 e la possibile diffidenza degli anziani nei confronti del prodotto anglo-svedese, spiega: “Sapremo con il generale Figliuolo riprogrammare la campagna vaccinale nel tempo più breve possibile, alla gente dobbiamo dire che abbiamo usato finora la massima precauzione, ma che bisogna ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) “deve essere ildella riapertura, del, speriamo che sulla base dei dati si possa riaprire qualcosa anche ad aprile”. Così il ministroa Radio Anch’Io su Radio Uno Rai.afferma: “Chi vaccinerà di più riaprirà prima”. E parlando del caso Astrazeneca, con il cambio di destinazione preferenziale del vaccino agli over 60 e la possibile diffidenza degli anziani nei confronti del prodotto anglo-svedese, spiega: “Sapremo con il generale Figliuolo riprogrammare la campagna vaccinale nel tempo più breve possibile,gente dobbiamo dire che abbiamo usato finora la massima precauzione, ma che bisogna ...

