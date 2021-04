Marco Bocci, chi è l’attore e regista reso famoso dalla serie Romanzo Criminale (Di venerdì 9 aprile 2021) Diventato famoso per i suoi ruoli in Romanzo Criminale e Squadra antimafia, Marco Bocci (nome d’arte di Marco Bocciolini) è un attore molto conosciuto nel panorama cinematografico e televisivo italiano. Marco Bocci: prima del successo e gli esordi Marco Bocci nasce a Marsciano il 4 agosto 1978, piccolo paese in provincia di Perugia ed è molto legato ai suoi genitori Marcello e Graziella. Si appassiona alla recitazione già in tenera età: si diploma infatti al Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica a Roma e debutta così in teatro nel 2000. Successivamente approda anche in televisione con i film I cavalieri che fecero l’impresa (2001), Cuori rubati (2002), Los Borgia (2006) e con le ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Diventatoper i suoi ruoli ine Squadra antimafia,(nome d’arte diolini) è un attore molto conosciuto nel panorama cinematografico e televisivo italiano.: prima del successo e gli esordinasce a Marsciano il 4 agosto 1978, piccolo paese in provincia di Perugia ed è molto legato ai suoi genitori Marcello e Graziella. Si appassiona alla recitazione già in tenera età: si diploma infatti al Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica a Roma e debutta così in teatro nel 2000. Successivamente approda anche in televisione con i film I cavalieri che fecero l’impresa (2001), Cuori rubati (2002), Los Borgia (2006) e con le ...

