Maradona, la famiglia vive un altro dramma: il Covid ha complicato le cose (Di venerdì 9 aprile 2021) La famiglia di Diego Armando Maradona sta vivendo ore di grande ansia. Questa volta a pesare su questa situazione è il Covid. Diego Armando Maradona (Getty Images)La famiglia Maradona sembra vivere un dramma senza fine. Dopo la morte di Diego, infatti, ora c’è apprensione per la salute del fratello più piccolo Lalo, anche lui calciatore. L’argentino durante la sua carriera ha giocato come centrocampista offensivo. Tra le tante maglie indossate in particolare ha vestito quelle del Boca e del Granada. L’ex calciatore a quanto pare aveva contratto il Covid. Alcune complicazioni però lo avrebbero costretto al ricovero in terapia intensiva a Belgrano. Secondo quanto riportato da La Repubblica, le ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 aprile 2021) Ladi Diego Armandostando ore di grande ansia. Questa volta a pesare su questa situazione è il. Diego Armando(Getty Images)Lasembrare unsenza fine. Dopo la morte di Diego, infatti, ora c’è apprensione per la salute del fratello più piccolo Lalo, anche lui calciatore. L’argentino durante la sua carriera ha giocato come centrocampista offensivo. Tra le tante maglie indossate in particolare ha vestito quelle del Boca e del Granada. L’ex calciatore a quanto pare aveva contratto il. Alcune complicazioni però lo avrebbero costretto al ricovero in terapia intensiva a Belgrano. Secondo quanto riportato da La Repubblica, le ...

