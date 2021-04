Maradona | il nuovo dramma di una famiglia intera | Nostro fratello Raul ha il Covid | è in terapia intensiva

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ildelladi Diegosbarca su Rai1. Ha scelto i microfoni di Storie Italiane, Hugo Hernán,del Pibe de Oro (scomparso lo scorso 25 novembre), per raccontare le ore di angoscia dell'altro, ricoverato in rianimazione per problemi respiratori dovuti al-19. "È arrivato in ospedale sabato scorso. Da due giorni è in. Ieri ha iniziato la cura con il plasma, in serata è migliorato un po' ma bisogna aspettare altre 24 ore perché la cura faccia il suo effetto", ha dichiarato Hugoin collegamento con Eleonora Daniele. "Mioè forte, ce la farà", assicura augurandosi che questo brutto periodo passi presto. ...

dramma per la famiglia: dopo la morte del mito Diego, ora il fratello Raul si trova in ospedale in Argentina a causa del covid . A raccontare le ultime è l'altro fratello, Hugo , in ...Francesco Fredella ha parlato anche per qualche istante della vicenda, che sembra arricchirsi di uncapitolo: "Una faccenda complicata, piovono denunce e querele, la Sinagra, ex di ...Quest'oggi a Storie Italiane tante lacrime sono scorse sui visi degli ospiti del programma. Scopriamo insieme cos'è successo.