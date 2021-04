Maradona, il fratello Lalo in terapia intensiva: complicazioni post-Covid (Di venerdì 9 aprile 2021) Lalo Maradona, fratello del Pibe de Oro, è stato ricoverato in terapia intensiva a causa di gravi complicazioni dovute al Covid. L’ex calciatore 54enne Raúl Alfredo Maradona Franco, meglio noto come Lalo Maradona, è stato ricoverato in terapia intensiva a Belgrano a causa di complicazioni insorte per Covid-19. A quanto riporta La Repubblica il suo quadro clinico sarebbe complicato e per questo, nelle prossime ore, potrebbe ricevere il plasma iper immune. Lalo Maradona in terapia intensiva L’Argentina è col fiato sospeso per Lalo Maradona, ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 9 aprile 2021)del Pibe de Oro, è stato ricoverato ina causa di gravidovute al. L’ex calciatore 54enne Raúl AlfredoFranco, meglio noto come, è stato ricoverato ina Belgrano a causa diinsorte per-19. A quanto riporta La Repubblica il suo quadro clinico sarebbe complicato e per questo, nelle prossime ore, potrebbe ricevere il plasma iper immune.inL’Argentina è col fiato sospeso per, ...

