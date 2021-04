Mappa europea del contagio | Puglia in rosso scuro Corona virus | analoga situazione per nord Italia e varie zone della Francia

(Di venerdì 9 aprile 2021) Di Francesco Santoro:colorsullaaggiornata del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie. La, assieme a diverse regioni(compresa la zona di Parigi) e a una larga fetta del, è tra le aree del Vecchio continente a più alta incidenza Covid. Fornire ogni tipo di vaccino ai medici di base per provare a far ripartire la campagna vaccinale e puntare alla cifra di 30-40mila somministrazioni al giorno, 20mila delle quali nel territorio di Bari e provincia. È la decisione presa dalla Regione nelle ultime ore con l’obiettivo di aumentare il numero di somministrazioni, sceso drammaticamente nelle ultime settimane. Da qui la decisione del governatore Michele ...

La Sardegna cambia colore nella mappa del Covid aggiornata dall'Ecdc, centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Da arancione, dunque con un livello di rischio basso, a rossa, un gradino più in alto. Intanto, secondo la mappa del Centro per il controllo delle malattie (Ecdc) l'Italia è tutta in grigio scuro. Significa che le informazioni sono insufficienti o il numero di test effettuati ...