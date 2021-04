Manchester United | Solskjaer su Cavani | “Non ha ancora deciso sul suo futuro”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Edinsoned ilsono sempre più lontani. Dal Sudamerica sono arrivate alcune indiscrezioni relative ad un suo possibile addio ed Ole Gunnarnon ha fatto nulla per smentirle. Su di lui ci sarebbe un forte interesse del Boca Juniors. “Non è stato un anno facile per Edinson. Si è integrato molto bene, ma non hain merito al suo. Habisogno di un po’ di tempo visto che è in“, queste le parole del tecnico dei red devils. Il 34enne uruguaiano ha messo a referto 7 gol in 28 partite quest’anno. SportFace.

