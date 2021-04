Mai visto nulla del genere, lucertola gigante scatena il panico al supermercato: il video (Di venerdì 9 aprile 2021) Il video a fine articolo. Una lucertola di quasi 2 metri ha seminato il terrore tra i clienti di un supermercato a Nakhon Pathom (Thailandia). Come riportato dal Daily Mail e come si vede nel video, l’enorme rettile ha attraversato i corridoi prima di arrampicarsi sugli scaffali e far cadere le merci sul pavimento tra le urla delle persone presenti all’interno del negozio. L’impiegato del supermercato e i clienti si sono nascosti dietro al bancone, chiamando immediatamente i soccorsi per i quali però hanno dovuto attendere circa un’ora, come raccontato dall’impiegato stesso: “Mai vista una lucertola così grande in vita mia; è rimasta sullo scaffale per un’ora. La squadra di soccorso è arrivata e l’ha cacciata via. Ma non l’hanno presa, è semplicemente scappata tra i ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 9 aprile 2021) Ila fine articolo. Unadi quasi 2 metri ha seminato il terrore tra i clienti di una Nakhon Pathom (Thailandia). Come riportato dal Daily Mail e come si vede nel, l’enorme rettile ha attraversato i corridoi prima di arrampicarsi sugli scaffali e far cadere le merci sul pavimento tra le urla delle persone presenti all’interno del negozio. L’impiegato dele i clienti si sono nascosti dietro al bancone, chiamando immediatamente i soccorsi per i quali però hanno dovuto attendere circa un’ora, come raccontato dall’impiegato stesso: “Mai vista unacosì grande in vita mia; è rimasta sullo scaffale per un’ora. La squadra di soccorso è arrivata e l’ha cacciata via. Ma non l’hanno presa, è semplicemente scappata tra i ...

