“Mai così tante truppe russe al confine con l’Ucraina”: gli Usa inviano 2 navi da guerra nel Mar Nero. Mosca: “Rischio escalation” (Di venerdì 9 aprile 2021) Torna a salire la tensione in Ucraina dopo che nella nottata italiana gli Stati Uniti, per bocca della portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, hanno manifestato “preoccupazione crescente” per la situazione al confine russo-ucraino, dove la concentrazione di truppe inviate dal Mosca non è mai stata così elevata dal 2014. Una situazione sulla quale Washington non sì è voluta far trovare impreparata, inviando così due navi militari nel Mar Nero che arriveranno a destinazione la prossima settimana, avvicinando pericolosamente gli eserciti delle due grandi potenze mondiali. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha dichiarato che Vladimir Putin ha dato “le necessarie spiegazioni” ad Angela Merkel: “Siamo liberi di spostare le nostre forze armate, qualsiasi unità sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Torna a salire la tensione in Ucraina dopo che nella nottata italiana gli Stati Uniti, per bocca della portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, hanno manifestato “preoccupazione crescente” per la situazione alrusso-ucraino, dove la concentrazione diinviate dalnon è mai stataelevata dal 2014. Una situazione sulla quale Washington non sì è voluta far trovare impreparata, inviandoduemilitari nel Marche arriveranno a destinazione la prossima settimana, avvicinando pericolosamente gli eserciti delle due grandi potenze mondiali. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha dichiarato che Vladimir Putin ha dato “le necessarie spiegazioni” ad Angela Merkel: “Siamo liberi di spostare le nostre forze armate, qualsiasi unità sul ...

