Mafia | Pd | ' da arresti Messina quadro inquietante di cui avevamo segnali allarmanti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 aprile 2021) Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - "I particolari dell'operazione antidella Procura di, che ha portato all'esecuzione di misure restrittive per 33 persone, mettono in luce undi cuigià avuto". Lo dichiarano in una nota Enrico Borghi, responsabile Politiche Sicurezza nella segreteria nazionale del Pd e Pietro Navarra, componente della commissione Bilancio della Camera. "Anche di fronte alla pandemia, i clan mafiosi non si sono fermati, anzi hanno trovato proprio nella crisi terreno fertile per cercare di riorganizzare le proprie attività. La risposta dello Stato non si è fatta attendere, a tutela degli imprenditori e dei cittadini messinesi, ma non solo. Si tratta, infatti, di un segnale forte per l'intero Paese: ...