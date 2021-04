Mafia | maxi operazione contro clan a Messina | 33 misure cautelari

(Di venerdì 9 aprile 2021) Disposta la custodia cautelare in carcere per 21 persone, gli arresti domiciliari per 10 persone e l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per 2 persone, nonché il sequestro di 2 imprese, operanti nel settore del gioco e delle scommesse e della ristorazione

Advertising

GiorgioAntonel1 : RT @serebellardinel: Dopo gli arresti di ieri nella #Sicilia di #musumeci maxi blitz nella notte a #Messina che porta altri 33 arresti per… - massimoneri90 : MESSINA, MAXI OPERAZIONE ANTI-MAFIA A MESSINA: ARRESTATE 33 PERSONE. SGOMINATI TRE CLAN CHE... - cocchi2a : RT @serebellardinel: Dopo gli arresti di ieri nella #Sicilia di #musumeci maxi blitz nella notte a #Messina che porta altri 33 arresti per… - PasqualeMarro : Mafia, maxi operazione antimafia a Messina: 33 arresti nella notte - Magamag76377872 : RT @_DAGOSPIA_: MESSINA, MAXI OPERAZIONE ANTI-MAFIA A MESSINA: ARRESTATE 33 PERSONE. SGOMINATI TRE CLAN CHE... -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia maxi

C'è anche un candidato al Consiglio comunale di Messina, non eletto nel 2018, tra gli arrestati dellaoperazione coordinata dalla Dda di Messina che all'alba di oggi ha portato all'emissione di 33 misure cautelari. In manette è finito Natalino Summa, 52 anni, che nella primavera del 2018 si era ...... ha definito la- operazione odierna una sorta di Rinascita - Scott 2 per livello d'importanza,... Se ladel territorio, ma più in generale della regione, lo vuole si può quindi far sì che a ...Tra gli arrestati della maxi operazione c’è anche un 52enne che nel 2018 si candidà al Consiglio comunale di Messina senza essere eletto, e che è accusato di voto di scambio perché, secondo gli ...MESSINA. Trentatré persone sono state arrestate a Messina nell’ambito di un’operazione antimafia congiunta tra carabinieri, polizia e Guardia di finanza. I reati contestati sono associazione di tipo ...