Mafia | maxi blitz a Messina | 33 arresti

Advertising

matteoc1951 : RT @serebellardinel: Dopo gli arresti di ieri nella #Sicilia di #musumeci maxi blitz nella notte a #Messina che porta altri 33 arresti per… - CarieriF : RT @serebellardinel: Dopo gli arresti di ieri nella #Sicilia di #musumeci maxi blitz nella notte a #Messina che porta altri 33 arresti per… - Mirandola59 : RT @serebellardinel: Dopo gli arresti di ieri nella #Sicilia di #musumeci maxi blitz nella notte a #Messina che porta altri 33 arresti per… - PaoloX68 : RT @serebellardinel: Dopo gli arresti di ieri nella #Sicilia di #musumeci maxi blitz nella notte a #Messina che porta altri 33 arresti per… - serebellardinel : Dopo gli arresti di ieri nella #Sicilia di #musumeci maxi blitz nella notte a #Messina che porta altri 33 arresti p… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia maxi

A Messina , nel corso della notte, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato hanno eseguito un'operazione antimafia congiunta che ha portato all' arresto di 33 persone e al sequestro di beni, ...... ha definito la- operazione odierna una sorta di Rinascita - Scott 2 per livello d'importanza,... Se ladel territorio, ma più in generale della regione, lo vuole si può quindi far sì che a ...(Adnkronos) - Il provvedimento cautelare del gip del Tribunale di Messina ha disposto la custodia cautelare in carcere per 21 persone, gli arresti domiciliari per 10 persone e l’obbligo di ...A Messina un'operazione congiunta antimafia di carabinieri, guardia di finanza e polizia ha portato all'arresto di 33 persone. Le persone arrestate sono accusate a vario titolo di associazione di tipo ...