Mafia | greggio | riciclaggio In manette Ana Bettz | imprenditrice e showgirl

(Di venerdì 9 aprile 2021) Stefano Vladovich Alla vedova del petroliere Di Cesare sequestrati 185 milioni. «Anche Garko voleva soldi in nero» Roma «A Pie', ma 'ndo c... vai? Te stanno a pija pe' culo! Io dietro c'ho la camorra». È il 4 marzo del 2019 quando Anna Bettozzi, in arte Ana, vedova del petroliere Sergio Di Cesare, tenta di scoraggiare la sorella Piera sulla gestione di un deposito di carburanti. Una confessione che inchioda l'ex soubrettina che imita Madonna, arrestata con altre 70 persone dalle Procure antidi mezz'Italia. Ad arrestare camorristi di rango del clan Moccia di Afragola, ndranghetisti agli ordini dei Piromalli, Labate, Pelle e Italiano nel Reggino, dei Piscopisani a Catanzaro i carabinieri del Ros e i finanzieri dello Scico coordinati dalla Dia di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria. Associazione a delinquere di stampo ...

L'iniziativa del presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Nicola Morra insieme al collega Paolo Lattanzio ...