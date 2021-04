Mafia | droga | voto di scambio | estorsioni | 31 arresti nella notte a Messina

(Di venerdì 9 aprile 2021) A, nel corso della, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato hanno eseguito un operazione anticongiunta che ha portato all arresto di 33 persone e al sequestro di beni, ...

Adnkronos

A Messina, nel corso della notte, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato hanno eseguito un operazione antimafia congiunta che ha portato all arresto di 33 persone e al sequestro di beni, ..., estorsioni ea Messina. Sono 33 gli arresti eseguiti nella notte da carabinieri, Guardia di finanza e polizia di Stato nell'ambito dell'operazione "Provinciale". L'ordinanza di custodia ...Indagini su tre cosche dei rioni Provinciale, Fondo Pugliatti e Maregrosso: 33 misure cautelari, i summit in una sala biliardi. I particolari TUTTI I NOMI - VIDEO ...Duro colpo stamani ai clan mafiosi del Messinese dove sono stati eseguiti 33 arresti e sequestrati beni per milioni di euro. L'operazione è stata eseguita congiuntamente da ...