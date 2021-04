Mafia Droga | estorsioni e armi | 31 arresti a Messina

(Di venerdì 9 aprile 2021) PALERMO – Maxi operazione antimafia a Messina: carabinieri, polizia e guardia di finanza hanno arrestato 31 persone su ordine del gip del tribunale. L’inchiesta, portata avanti dalla Direzione distrettuale antimafia della città dello Stretto, è stata denominata ‘Provinciale’. I reati contestati sono quelli di associazione mafiosa, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, sequestro di persona, scambio elettorale politico-mafioso, lesioni aggravate, detenzione e porto illegale di armi, associazione finalizzata al traffico di droga, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso. Per 21 indagati si sono aperte le porte del carcere, mentre altri dieci sono finiti ai domiciliari. Obbligo di firma, invece, per altri due coinvolti nell’inchiesta. L’operazione ha portato al sequestro di due imprese che operano nel settore del gioco e delle scommesse online.

Advertising

lifestyleblogit : Mafia, estorsione e droga a Messina: scatta maxioperazione - - vocidicitta : Articolo modificato: Operazione “Provinciale”: eseguiti 33 arresti per mafia, estorsioni e droga - RadioMilazzo : Messina, operazione “Provinciale”: 33 arresti per mafia, estorsione e droga - larenait : Dalle estorsioni alla droga, un lungo elenco di reati contestati - fisco24_info : Mafia, estorsione e droga a Messina: scatta maxioperazione: 33 arresti, sequestro di beni nella città dello Stretto… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Droga

...e da sempre attivo nel controllo della security ai locali notturni e nel traffico di. La ... Il padrino del 41 bis torna al comando Oggi è una giornata storica per la lotta alla. Giovanni Lo ...... sequestro di persona, scambio elettorale politico - mafioso, lesioni aggravate, detenzione e porto illegale di armi, associazione finalizzata al traffico di: ...A Messina, nel corso della notte, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato hanno eseguito un’operazione antimafia congiunta che ha portato all’arresto di 33 persone e al sequestro di beni, i ...Operazione “Provinciale”: eseguiti 33 arresti per mafia, estorsioni e droga - 09/04/2021 Operazione “Petrolmafie SpA”: sequestrati beni per 1 miliardo di euro - 08/04/2021 Licata (AG): spara in strada ...