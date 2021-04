Mafia: arresti Messina, il funerale show del fratello dell'ex boss in pieno lockdown (Di venerdì 9 aprile 2021) Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - Il funerale in piazza del padre del presunto boss, con tanto di sosta davanti alla sala biliardo, ritenuta luogo di summit mafiosi, in pieno lockdown e con i divieti anti Covid. E' quanto hanno scoperto gli inquirenti, nell'ambito della maxioperazione antiMafia che ha portato all'arresto di 33 persone a Messina. E' l'11 aprile del 2020 e l'Italia è ferma quando muore Rosario Sparacio, il padre di Salvatore, arrestato la notte scorsa nel blitz. Il corteo funebre si sposta dall'abitazione del defunto e raggiunge, sotto gli occhi degli investigatori che controllano ogni movimento, la sala biliardo “La Spaccata”. Per almeno un quarto d'ora. Poi il feretro viene portato in chiesa per la benedizione. Ma anche qui i tempi si sono prolungati ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - Ilin piazza del padre del presunto, con tanto di sosta davanti alla sala biliardo, ritenuta luogo di summit mafiosi, ine con i divieti anti Covid. E' quanto hanno scoperto gli inquirenti, nell'ambitoa maxioperazione antiche ha portato all'arresto di 33 persone a. E' l'11 aprile del 2020 e l'Italia è ferma quando muore Rosario Sparacio, il padre di Salvatore, arrestato la notte scorsa nel blitz. Il corteo funebre si sposta dall'abitazione del defunto e raggiunge, sotto gli occhi degli investigatori che controllano ogni movimento, la sala biliardo “La Spaccata”. Per almeno un quarto d'ora. Poi il feretro viene portato in chiesa per la benedizione. Ma anche qui i tempi si sono prolungati ...

