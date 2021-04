Mafia, 33 arresti a Messina: summit criminali alla sala biliardo. Accuse di scambio elettorale politico-mafioso alle comunali 2018 (Di venerdì 9 aprile 2021) L’ultimo saluto a Ziu Sarino era avvenuto in pieno lockdown, l’11 aprile del 2020. Le immagini del corteo funebre avevano fatto il giro del web. Una quarantina di persone che seguivano per le strade del centro città il carro funebre. Il corteo si era poi fermato davanti alla sala biliardi del figlio del defunto, Salvatore Sparacio, già condannato per associazione mafiosa, oggi arrestato di nuovo dall’operazione “Provinciale” della procura di Messina, guidata da Maurizio De Lucia, che ha portato all’arresto in carcere di 21 persone, mentre 10 sono finite ai domiciliari, più due obblighi di presentazione e il sequestro del bar Pino a Provinciale e della sala da giochi “Biliardi Sud”. La sala di fronte alla quale si fermò in segno di rispetto il corteo era la stessa dove si tenevano veri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) L’ultimo saluto a Ziu Sarino era avvenuto in pieno lockdown, l’11 aprile del 2020. Le immagini del corteo funebre avevano fatto il giro del web. Una quarantina di persone che seguivano per le strade del centro città il carro funebre. Il corteo si era poi fermato davantibiliardi del figlio del defunto, Salvatore Sparacio, già condannato per associazione mafiosa, oggi arrestato di nuovo dall’operazione “Provinciale” della procura di, guidata da Maurizio De Lucia, che ha portato all’arresto in carcere di 21 persone, mentre 10 sono finite ai domiciliari, più due obblighi di presentazione e il sequestro del bar Pino a Provinciale e dellada giochi “Biliardi Sud”. Ladi frontequale si fermò in segno di rispetto il corteo era la stessa dove si tenevano veri ...

