Madonna "canta" Baby One More Time e ci ricorda che ama Britney Spears (Di venerdì 9 aprile 2021) Non è un segreto che amo profondamente Britney Spears e Madonna (per loro ho speso fin troppo e sono volato ovunque), quindi ogni volta che una di loro spende delle belle parole per l'altra mi sciolgo. La carriera di queste due icone è fortemente legata, tra featuring, esibizioni e citazioni, ma "collaborazione" che più mi sta a cuore è quella del novembre 2008, quando Madonna ha voluto la Spears al suo fianco in una data dello Sticky & Sweet, subito dopo il periodo più difficile della cantante di Gimme More (che era stata ricoverata pochi mesi prima). Di acqua sotto i ponti ne è passata, il mondo del pop è collassato, Britney Spears è in pausa a tempo indefinito, ma sia lei che la Ciccone ogni tanto ci ricordano ...

