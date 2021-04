M5S | nuovo sistema di rendicontazioni

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 aprile 2021) “Abbiamo deciso di modificare il meccanismo di rendicontazione e restituzione, semplificandolo. L’obiettivo è consentire al Movimento di diventare un soggetto autonomo dal punto di vista organizzativo, in modo che possa direttamente interfacciarsi con i soggetti fornitori di servizi”. Così Vito Crimi, reggente del M5S, intervenendo durante l’assemblea dei deputati. “Due settimane fa è stato aperto un conto corrente bancario a nome del M5S. L’obiettivo è dare al Movimento quella capacità economica che gli consenta di sostenere direttamente le spese per la piattaforma tecnologica, per la formazione, di dotarsi di uno strumento di comunicazione proprio, una segreteria organizzativa che si occupi di gestire non solo gli iscritti ma anche le relazioni con i comuni, le comunicazioni interne, coordinare la formazione delle liste per le amministrative”, ha proseguito Crimi. “1.500 per la ...