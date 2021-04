M5s, il divorzio da Rousseau è in salita. Il nuovo sistema di restituzione annunciato da Crimi agita la base (Di venerdì 9 aprile 2021) Proseguono le riunioni interne al Movimento 5 stelle per l’assestamento del partito dopo gli stravolgimenti causati dall’insediamento del governo Draghi. Oggi, 9 aprile, i parlamentari hanno incontrato il reggente Vito Crimi. Domani e domenica sarà la volta di Giuseppe Conte. Dall’espulsione di una buona fetta del gruppo parlamentare all’addio, quasi certo, alla piattaforma Rousseau, i grillini cercano di darsi una nuova struttura per affrontare la sfida delle amministrative e reggere il consolidamento dell’alleanza con il Partito democratico. Parlando ai deputati, Crimi, da oltre un anno reggente del Movimento senza essere stato eletto dalla base – l’ultimo capo politico effettivamente votato è stato Luigi Di Maio -, ha spiegato che da aprile non ci sarà più alcun versamento a Rousseau, che le ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 aprile 2021) Proseguono le riunioni interne al Movimento 5 stelle per l’assestamento del partito dopo gli stravolgimenti causati dall’insediamento del governo Draghi. Oggi, 9 aprile, i parlamentari hanno incontrato il reggente Vito. Domani e domenica sarà la volta di Giuseppe Conte. Dall’espulsione di una buona fetta del gruppo parlamentare all’addio, quasi certo, alla piattaforma, i grillini cercano di darsi una nuova struttura per affrontare la sfida delle amministrative e reggere il consolidamento dell’alleanza con il Partito democratico. Parlando ai deputati,, da oltre un anno reggente del Movimento senza essere stato eletto dalla– l’ultimo capo politico effettivamente votato è stato Luigi Di Maio -, ha spiegato che da aprile non ci sarà più alcun versamento a, che le ...

