M5S: Grillo guarda a Nuova Zelanda, ‘su salario minimo e tasse sui ricchi’ (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “La Nuova Zelanda ha aumentato il suo salario minimo a 20 dollari l’ora e l’aliquota fiscale massima per i redditi più alti del paese al 39%”. E’ quanto riporta Beppe Grillo sul suo blog, tornando a un tema a lui caro, quello della patrimoniale. “Le modifiche sono state introdotte il primo Aprile, insieme a piccoli aumenti delle indennità di disoccupazione e malattia. Il governo stima che l’aumento del salario minimo ‘ un aumento di 1,14 dollari l’ora ‘ interesserà fino a 175.500 lavoratori e aumenterà i salari in tutta l’economia di 216 milioni di dollari. La Nuova aliquota fiscale massima si applicherà a chiunque guadagni più di 180.000 dollari all’anno, circa il 2% dei neozelandesi. Il governo stima che quest’anno porterà ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Laha aumentato il suoa 20 dollari l’ora e l’aliquota fiscale massima per i redditi più alti del paese al 39%”. E’ quanto riporta Beppesul suo blog, tornando a un tema a lui caro, quello della patrimoniale. “Le modifiche sono state introdotte il primo Aprile, insieme a piccoli aumenti delle indennità di disoccupazione e malattia. Il governo stima che l’aumento del‘ un aumento di 1,14 dollari l’ora ‘ interesserà fino a 175.500 lavoratori e aumenterà i salari in tutta l’economia di 216 milioni di dollari. Laaliquota fiscale massima si applicherà a chiunque guadagni più di 180.000 dollari all’anno, circa il 2% dei neozelandesi. Il governo stima che quest’anno porterà ...

Advertising

riotta : Caro Di Battista, chiedo per completezza dell'informazione: la sua richiesta di avere un sottopancia con la fedina… - fattoquotidiano : IL DISCORSO DI CONTE L’ex premier presenta agli eletti e a Grillo il piano di “rifondazione”: società civile e stru… - riotta : Tanti irridono #M5S perché incassa contributi pubblici ai partiti, non io, la politica costa e meglio finanziamenti… - TV7Benevento : M5S: Grillo guarda a Nuova Zelanda, 'su salario minimo e tasse sui ricchi'... - GiuseppeCerul13 : @gloquenzi @FedericoDinca Ma il capo politico del m5s non è Vito Crimi? Ma non era stato approvato, tramite voto de… -