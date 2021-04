M5s | Crimi | nuovo conto corrente e autonomia organizzativa

(Di venerdì 9 aprile 2021) "Due settimane fa è stato aperto, per la prima volta, unbancario a nome del Movimento 5 Stelle la cui gestione è in carico al tesoriere Claudio Cominardi. L'obiettivo è dare al ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : M5s Crimi

Così Vitoha concluso il suo intervento all'assemblea dei deputati delnella quale ha illustrato i passaggi che porteranno alla "separazione" dall'Associazione Rousseau, in vista della ...'Le pretese economiche di Rousseau sono infondate sia nella quantificazione sia nell'individuazione del movimento come soggetto ritenuto obbligato'. Lo ha detto il capo politico delVitoannunciando un nuovo meccanismo nella rendicontazione e restituzione per rendere 'organizzativamente autonomo' il Movimento. 'Continueremo a usare Rousseau per l'esercizio della ...“Due settimane fa è stato aperto un conto corrente bancario a nome del M5S – ha proseguito Crimi -. L’obiettivo è dare al Movimento quella capacità economica che gli consenta di sostenere direttamente ...Lo ha detto il capo politico del M5s Vito Crimi annunciando un nuovo meccanismo nella rendicontazione e restituzione per rendere "organizzativamente autonomo" il Movimento. "Continueremo a usare ...