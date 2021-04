Lutto per Gollini: investito il nonno mentre andava in bicicletta (Di venerdì 9 aprile 2021) Tragedia famigliare per Pierluigi Gollini: il nonno Romano Caselli è morto ieri pomeriggio dopo essere stato investito in bicicletta Tragedia famigliare per Pierluigi Gollini. Romano Caselli, nonno del portiere dell’Atalanta, è morto a 84 anni investito da un’auto a San Vincenzo Galliera, in provincia di Bologna, mentre era in sella alla sua bici, a pochi metri da casa. L’uomo è stato investito da un 57enne alla guida della sua Opel. Soccorso dai sanitari, per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tragedia famigliare per Pierluigi: ilRomano Caselli è morto ieri pomeriggio dopo essere statoinTragedia famigliare per Pierluigi. Romano Caselli,del portiere dell’Atalanta, è morto a 84 annida un’auto a San Vincenzo Galliera, in provincia di Bologna,era in sella alla sua bici, a pochi metri da casa. L’uomo è statoda un 57enne alla guida della sua Opel. Soccorso dai sanitari, per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

