Lutto nella tv italiana | muore durante le riprese cadendo in un dirupo

Leggi su viagginews

(Di venerdì 9 aprile 2021) E’ caduto in une purtroppo non c’è stato più niente da fare per lui: per la televisione. Regista e operatore di camera, è morto a 55 anni Michele Porcelli che lavorava da molto tempo all’emittente LacTv, una tv calabrese piuttosto notaregione in cui è nata. L’uomo è tragicamente deceduto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com