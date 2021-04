Lutto nella famiglia reale inglese | non ha vinto la sua ultima battaglia

(Di venerdì 9 aprile 2021) Un gravissimoha appena colpito labritannico. Filippo di Edimburgo, marito di Elisabetta II è venuto a mancare. Elisabetta II e il Principe Filippo di Edimburgo (Getty Images)Un terribileha colpito la. È venuto a mancare infatti il Principe Filippo di Edimburgo alla veneranda età di 99 anni. Il marito di Elisabetta II era stato ricoverato in ospedale qualche settimana fa per poi essere dimesso. Nei giorni scorsi si era molto chiacchierato sulle precarie condizioni di salute del papà di Carlo, ma oggi è arrivata purtroppo la triste notizia. Con un comunicati stampa Buckingham Palace ha reso nota la notizia: “È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito, ...

Lutto nella Royal Family. Il principe Filippo, marito della regina Elisabetta II, è morto a 99 anni al Castello di Windsor. Lo ha annunciato una nota di Buckingham Palace. "È con grande dispiacere che ...E' scomparso in mattinata il Principe Filippo di Inghilterra. Il Duca di Edimburgo è scomparso all'età di 99 anni ...