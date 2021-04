L’uomo nudo in campo durante Granada-Manchester United (poi scappa dai poliziotti) | VIDEO (Di venerdì 9 aprile 2021) Nonostante non ci sia pubblico negli stadi un uomo nudo è riuscito ugualmente ad effettuare una invasione di campo durante la gara di andata dei quarti di finale di Europa League tra Granada e Manchester United. Anche se la partita si giocava a porte chiuse. Si tratta di una persona conosciuta a Granada, che va in giro così anche per le vie della città. Non porta la mascherina e neanche le mutande. L’uomo nudo in campo durante Granada-Manchester United (poi scappa dai poliziotti) VIDEO La scena dell’invasione di campo è davvero surreale, con lui che si rotola sull’erba: Stadi a porte ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Nonostante non ci sia pubblico negli stadi un uomoè riuscito ugualmente ad effettuare una invasione dila gara di andata dei quarti di finale di Europa League tra. Anche se la partita si giocava a porte chiuse. Si tratta di una persona conosciuta a, che va in giro così anche per le vie della città. Non porta la mascherina e neanche le mutande.in(poidaiLa scena dell’invasione diè davvero surreale, con lui che si rotola sull’erba: Stadi a porte ...

CB_Ignoranza : Questa sera, durante Granada-Manchester Utd, abbiamo assistito alla prima invasione di campo in uno stadio a porte… - giudeskiss : RT @valerionicastro: Spiegare l'Europa League in una dozzina di parole: A Granada invasione di campo di uomo nudo in partita a porte chius… - Podman712 : RT @valerionicastro: Spiegare l'Europa League in una dozzina di parole: A Granada invasione di campo di uomo nudo in partita a porte chius… - siimo___ : RT @valerionicastro: Spiegare l'Europa League in una dozzina di parole: A Granada invasione di campo di uomo nudo in partita a porte chius… - AleScorny : Non so se è più imbarazzante l'uomo nudo o il titolo di questa notizia. -

