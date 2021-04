L’Ue spende 250 milioni per promuovere il consumo di carne che vuole ridurre (di F. De Augustinis) (Di venerdì 9 aprile 2021) (di Francesco De Augustinis) L’Unione Europea ha speso 252 milioni di euro negli ultimi 5 anni per promuovere il consumo di carne e altri prodotti di origine animale, nonostante la stessa Europa nella strategia Farm to Fork critichi l’impatto ambientale insostenibile degli allevamenti intensivi, secondo quanto denunciato in una ricerca pubblicata oggi da Greenpeace. “Se continuiamo a indirizzare i soldi pubblici a progetti per aumentare il consumo di questi prodotti non riusciremo mai a contenere la produzione o a renderla più sostenibile”, afferma Simona Savini, responsabile della campagna agricoltura di Greenpeace Italia. Secondo l’analisi di Greenpeace, un terzo del budget stanziato dalla Commissione europea a progetti di promozione di prodotti agricoli (252 ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) (di Francesco De) L’Unione Europea ha speso 252di euro negli ultimi 5 anni perildie altri prodotti di origine animale, nonostante la stessa Europa nella strategia Farm to Fork critichi l’impatto ambientale insostenibile degli allevamenti intensivi, secondo quanto denunciato in una ricerca pubblicata oggi da Greenpeace. “Se continuiamo a indirizzare i soldi pubblici a progetti per aumentare ildi questi prodotti non riusciremo mai a contenere la produzione o a renderla più sostenibile”, afferma Simona Savini, responsabile della campagna agricoltura di Greenpeace Italia. Secondo l’analisi di Greenpeace, un terzo del budget stanziato dalla Commissione europea a progetti di promozione di prodotti agricoli (252 ...

