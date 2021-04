Lucarelli: «In Italia non si vince con il bel gioco. Pirlo? Gavetta necessaria» (Di venerdì 9 aprile 2021) Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana, ha parlato a Radio 24 durante la trasmissione “Tutti Convocati”. Le sue parole Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana, ha parlato a Radio 24 durante la trasmissione “Tutti Convocati”. Le sue parole. GIOCARE PER vinceRE – «Credo che ogni nazione abbia le sue peculiarità. Storicamente in Italia poche squadre hanno vinto giocando bene a calcio. Nasciamo con un concetto diverso rispetto ad altre realtà, una partita del campionato Italiano è sempre stata diversa da una del campionato spagnolo. Sono poche le squadre riuscite a vincere il campionato con il bel calcio. La squadra che gioca meglio è l’Atalanta, ma l’Atalanta non vince il campionato. La caratteristica di una squadra Italiana che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Cristiano, allenatore della Ternana, ha parlato a Radio 24 durante la trasmissione “Tutti Convocati”. Le sue parole Cristiano, allenatore della Ternana, ha parlato a Radio 24 durante la trasmissione “Tutti Convocati”. Le sue parole. GIOCARE PERRE – «Credo che ogni nazione abbia le sue peculiarità. Storicamente inpoche squadre hanno vinto giocando bene a calcio. Nasciamo con un concetto diverso rispetto ad altre realtà, una partita del campionatono è sempre stata diversa da una del campionato spagnolo. Sono poche le squadre riuscite are il campionato con il bel calcio. La squadra che gioca meglio è l’Atalanta, ma l’Atalanta nonil campionato. La caratteristica di una squadrana che ...

