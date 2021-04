L’Rt in Italia cala ancora: l’indice è a 0,92. Scende anche l’incidenza: 185 casi ogni 100 mila abitanti (erano 232) (Di venerdì 9 aprile 2021) La scorsa settimana l’indice Rt medio era a 0,98. Nel pomeriggio la decisione sui colori delle Regioni Leggi su corriere (Di venerdì 9 aprile 2021) La scorsa settimana l’indice Rt medio era a 0,98. Nel pomeriggio la decisione sui colori delle Regioni

