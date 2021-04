Lotti, Toto e Bianchi indagati per corruzione nell'inchiesta sulla fondazione Open (Di venerdì 9 aprile 2021) Un avviso di proroga di indagini in cui si ipotizza il reato di corruzione, nell’inchiesta della procura fiorentina sulla fondazione Open, sarebbe stato notificato al parlamentare Pd Luca Lotti, ad Alberto Bianchi, ex presidente di Open, ad Alfonso Toto, legale rappresentante della Toto Costruzioni spa, e a Patrizio Donnini,imprenditore fiorentino vicino alla famiglia Renzi e fondatore dell’agenzia di comunicazione Dotmedia. L’inchiesta è stata aperta per finanziamento illecito ai partiti ed altro: nei mesi scorsi si è poi appreso che c’era anche un’ipotesi di corruzione, ma non si sapeva a chi fosse stato contestato il reato. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Un avviso di proroga di indagini in cui si ipotizza il reato didella procura fiorentina, sarebbe stato notificato al parlamentare Pd Luca, ad Alberto, ex presidente di, ad Alfonso, legale rappresentante dellaCostruzioni spa, e a Patrizio Donnini,imprenditore fiorentino vicino alla famiglia Renzi e fondatore dell’agenzia di comunicazione Dotmedia. L’è stata aperta per finanziamento illecito ai partiti ed altro: nei mesi scorsi si è poi appreso che c’era anche un’ipotesi di, ma non si sapeva a chi fosse stato contestato il reato.

