Lotti, Bianchi, Toto e Donnini indagati per corruzione. L’inchiesta della Procura di Firenze riguarda la fondazione renziana Open (Di venerdì 9 aprile 2021) Un avviso di proroga di indagini in cui si ipotizza il reato di corruzione per l’esercizio della funzione, nell’ambito delL’inchiesta della Procura di Firenze sulla fondazione Open, è stato notificato nei giorni scorsi, secondo quanto riferiscono le agenzie Ansa e Agi, all’ex ministro del governo Renzi e parlamentare Pd, Luca Lotti. La stessa ipotesi di reato è stata contestata anche ad Alberto Bianchi, ex presidente della fondazione renziana, ad Alfonso Toto, legale rappresentante della Toto Costruzioni Spa, e a Patrizio Donnini, imprenditore fiorentino vicino alla famiglia Renzi e fondatore ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) Un avviso di proroga di indagini in cui si ipotizza il reato diper l’eserciziofunzione, nell’ambito deldisulla, è stato notificato nei giorni scorsi, secondo quanto riferiscono le agenzie Ansa e Agi, all’ex ministro del governo Renzi e parlamentare Pd, Luca. La stessa ipotesi di reato è stata contestata anche ad Alberto, ex presidente, ad Alfonso, legale rappresentanteCostruzioni Spa, e a Patrizio, imprenditore fiorentino vicino alla famiglia Renzi e fondatore ...

Advertising

HuffPostItalia : Lotti, Toto e Bianchi indagati per corruzione nell'inchiesta sulla fondazione Open - angelobaldinell : ??...mmmm...! Ma questi non volevano rottamare? - Beppesardinia : RT @LaNotiziaTweet: Lotti, Bianchi, Toto e Donnini indagati per corruzione. L’inchiesta della Procura di Firenze riguarda la fondazione ren… - Elisabe94838092 : RT @Corriere: Firenze, fondazione Open: Luca Lotti, Alfonso Toto e Alberto Bianchi indagati per corru... - Elisabe94838092 : RT @Corriere: Firenze, fondazione Open: Luca Lotti, Alfonso Toto e Alberto Bianchi indagati per corruzione -